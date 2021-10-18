"الأصفر يليق بهن".. 5 نجمات يتألقن في الجونة.. فمن الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تسعى دائما نجمات الفن على الظهور بأفضل إطلالة خلال حضورهن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز إطلالات نجمات الفن الذي سيطر عليها اللون الأصفر في مهرجان الجونة.

- هند صبري:

ارتدت الفنانة هند صبري فستانا طويلا باللون الأصفر بقصة الأوف شولدر، خلال افتتاح المهرجان.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الكاشمير، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

- ياسمين صبري:

وطلت الفنانة ياسمين صبري على السجادة الحمراء خلال حفل الافتتاح، مرتدية فستان كت باللون الأصفر مزود بإكستنشن بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

- سمية الخشاب:

كما ظهرت الفنانة سمية الخشاب في حفل الافتتاح بفستان قصير باللون الأصفر النيون، بقصة الكتف الواحد(الاون شولدر)، وبه تكسيرات من عند الصدر، ونسقت معه كلاتش، منتعلة حذاء بكعب عال بنفس لون الفستان، ومن الناحية الجمالية اختارت مجوهرات مكونة من حلق، واعتمدت مكياجاً قوي، وكان شعرها مرفوعاً لأعلى.

- بشرى:

وارتدت الفنان بشرى فستانا منفوشا قصيرا بالألوان بدرجات الأصفر والبرتقالي، في اليوم الثاني من المهرجان.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، ونسقت مع الإطلالة حذاء كعب عالي.

- مايان السيد:

كما طلت الفنانة مايان السيد في ثاني أيام المهرجان، بفستان قصير فوق الركبة باللون الأصفر، وتميز بأنه بقصة الكم الواحد، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدل على كتفيها، وارتدت إكسسوارات مكونة من حلق، وأسورة، ومجموعة خواتم.