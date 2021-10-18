بقصة البوي كت.. علا رشدي تتألق في خامس أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تصوير علاء أحمد

طلت الفنانة علا رشدي على السجادة الحمراء في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دوراته الخامسة بإطلالة أنثوية وناعمة برزت جمالها وأناقتها.

وظهرت بفستان كت باللون الأسود، بقصة القلب من عند الصدر، وشفاف من عند البطن، مصنوع من قماش الشيفون من الأسفل، ونسقت معه حذاء باللون الأسود

وأكملت الإطلالة بأقراط طويلة، واعتمدت مكياجاً قوي، واختارت أن يكون بقصة البوي كت.

وعلى السجادة الحمراء تتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

تابع تغطية خاصة لمهرجان الجونة السينمائي (اضغط هنا)