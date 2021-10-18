بكروب توب وجيبة.. هدى المفتي تتألق في خامس أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

تصوير - علاء أحمد:

طلت الفنانة هدى المفتي على السجادة الحمراء في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، بإطلالة أنثوية وناعمة برزت جمالها وأناقتها.

وظهرت بكروب توب بمزيج من الألوان المبهجة، بفتحة حرف الـv من عند الصدر، ومعه جيبة بكرانيش بنفس اللون، ونسقت معه سليبر باللون الأسود.

وأكملت الإطلالة بأقراط كبيرة، واعتمدت مكياجاً قوي، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها موةرفوعاً بقصة الذيل حصان.

وعلى السجادة الحمراء تتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.