بالأسود.. أحمد داوود وعلا رشدي يخطفان الأنظار في خامس أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

طلت الفنانة علا رشدي برفقة زوجها الفنان أحمد داوود السجادة الحمراء في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دوراته الخامسة.

وارتدت علا فستانا قصيرا كت باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

وارتدى زوجها أحمد داوود بليزر باللون الأسود، ونسق أسفله تيشرت وبنطلون وحذاء بنفس اللون، ارتدى إكسسورات مكونة من نظارة وساعة يد.

وعلى السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

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