خامس أيام الجونة.. لجين عمران تتألق بإطلالة ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

تصوير - علاء أحمد:

طلت الفنانة لجين عمران السجادة الحمراء في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دوراته الخامسة، بإطلالة أنثوية وناعمة برزت جمالها وأناقتها.

وظهرت بفستان باللون الموف الغامق، بقصة الكتف الواحد (وان شولدر)، مزود باكستنشن من عند الخصر، ونسقت معه كلاتش باللون الذهبي.

وأكملت الإطلالة بعقد كبير، واعتمدت مكياجاً قوي، واختارت أن يكون شعرها مرفوعاً.

وعلى السجادة الحمراء تتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.