"رقص لبلبة وبدلة فطوطة".. 4 إطلالات أثارت الجدل في رابع أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

أثار عدد من نجوم الفن الجدل على السجادة الحمراء في اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وفي التقرير التالي يستعرض "الخليج 365"، أبرز إطلالات النجوم التي أثارت الجدل في اليوم الرابع من مهرجان الجونة

- إنجي كيوان:

ظهرت الفنانة إنجي كيوان بإطلالة غير تقليدية، فارتدت فستانا قصيرا لامع باللون الذهبي، بأكمام طويلة وكرانيش فوق الركبة، كما تميز الفستان بأنه مزود بقماش مرفوع حول الرقبة والرأس يشبه الطرحة.

- لبلبة:

كما أثارت الجدل بعد ظهورها بإطلالة عفوية بالرقص على الـ"ريد كاربت"، حيث ظهرت كالفراشة مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون الأسود لامع بصيحة الثمانينات، ذو أكمام طويلة وبقصة مفتوحة على الصدر، وأضفت للإطلالة أناقة بارتداء قرطين متدليين من أذنيها، وكعادتها اعتمدت تسريحة الشعر القصير، بينما من الناحية الجمالية اختارت مكياجا قويا.

- محمود الليثي:

وظهر الفنان محمود الليثي على السجادة الحمراء بإطلالة مميزة، حيث ارتدى بذلة بمزيج من اللوني الأبيض والأسود، وجاء الجاكيت مرسومًا عليه صورة الشخصية الشهيرة "فطوطة"، مدونًا عليها عبارة "ستظل في قلوبنا".

- نيكولا معوض:

وخطف الفنان نيكولا معوض الأنظار على السجادة الحمراء، مرتديا فيست وبنطلون مخطط بالأبيض والأسود، وقميص باللون الأبيض.