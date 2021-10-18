بكل فخر.. نجمات واجهن التنمر ضد عيوبهن آخرهم "سليوليت" أروى جودة في الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد التنمر من أسوأ المواقف التي يواجهها النجوم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة وأن المتنمرون يوجهون لهم انتقادات بطريقة بها إيذاء لمشاعرهم.

وعادة ما يكون التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي ضحاياه من النجمات، لكن أغلب هؤلاء النجمات يواجهون التنمر الموجه لهم بجرأة ويتحدثون عن عيوبهن بفخر شديد، وهو ما رصدناه خلال هذا التقرير.

-أروى جودة

الفنانة أروى جودة كانت أحدث المُعرضات للتنمر عقب ظهورها خلال مشاركتها على السجادة الحمراء، أمس السبت، في ثالث أيام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

إطلالة أروى تسببت في حالة من الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها مرتدية فستان أسود ناعم، مفتوح على الصدر وبقصة الحمالات، وبفتحة بطول الساق، وأضفت للإطلالة أنوثة بوجود طبقة من الدانتيل أسفل الفتحة.

فتحة الفستان وظهور ساقها، تسببا في تعرضها إلى انتقادات، فظهر ساقها وبها "سليوليت"، دهون تحت الجلد، ما دفع إحدى شركات منتجات التجميل والعناية بالبشرة لإستغلال الموقف، والترويج لأحد منتجاتها بأنه يساعد على التخلص من السيلوليت من خلال الإستعانة بصورة للفنانة أروى.

وبجرأة شديدة علقت أروى جودة على الصفحة الخاصة بشركة منتجات التجميل قائلة: "أنا مش فارق معايا إن يكون عندي سيلوليت دي حاجة عادية وطبيعية وميصحش تستعملوا صورتي أو صورة أي حد بدون استئذان".

-أمينة خليل

وكانت الفنانة أمينة خليل تعرضت أيضًا لانتقاد، من قِبَل بعض نشطاء "السوشيال ميديا" بسبب إطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الماضية، بسبب بروز بطنها وزيادة وزنها.

وعلقت أمينة على تلك الانتقادات خلال استضافتها ببرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، على فضائية إم بي سي مصر، قائلة: "كلنا عندنا كرش بس احنا بنخبيه وبنضرب برجر.. كلنا لدينا أخطاء وفي الاَخر أنا بنت".

لم يكن هذا الانتقاد الوحيد الذي تعرضت له أمينة خليل، حيث صرحت في لقاء آخر ببرنامج"سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، ويذاع على قناة On، الذي تحدثت فيه عن التنمر الذي تتعرض له من داخل الوسط الفني وخارجه بسبب أنفها.

"اعملي مناخيرك وحشة وكبيرة.. بطلي تناكة"، كانت هذة أبرز التعليقات التي تتلقاها الفنانة أمينة خليل، متهكمة على شخصيتها وعلى مظهرها، إذ قالت: "دول أكتر حاجتين بيجولي، ببقى عايزة أقولهم اعرفوني الأول وبعدين اتكلموا، أنا طبيعتي مبتكلمش كتير، من ضمنهم مخرجين وومثلين وممثلات".

وكشفت أمينة عن كواليس عملية التجميل التي كانت ستخضع لها بعمر الـ20 عاما، "كنت هعمل عملية من زمان جدًا، ومن وأنا عندي 20 سنة، كنت المفروض حاجزة مع الدكتور وهصغرها علشان محدش يضايقني، قبلها بيومين وقعت من على السلم، روحت البيت وشي متبهدل، اتصلت بالدكتور حكتله الوضع قالي لا مستحيل تتعمل دلوقتي، وقولت من وقتها ربنا بيديني إشارة مغيرش ملامحي رغم نصائح المخرجين المتكررة".

-مي كساب

الفنانة مي كساب، أيضًا تعرضت لانتقادات كثيرة بسبب زيادة وزنها، مع كل صورة تنشرها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وردًا على تلك الانتقادات نشرت مي صورة مع زوجها المغني اوكا عبر حسابها الرسمي على موقع"انستجرام" مصحوبة بتعليق "أنا مش حامل..وحأخس حاضر..شكرا لحبكم".

وفي تعليق آخر كتبت: "شكرا يا جماعة على تعاطفكم معايا بس أنا والله أم وخلفت ٣ أولاد ورا بعض وبأرضع".

-نادين نجيم

وأقدمت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على تصرف جريء بنشرها صورة مقربة لوجهها دون مكياج أو فلتر، لتكشف عن عيوب بشرتها بثقة وتثبت أنها مثل أي فتاة أو سيدة لا تتمتع ببشرة مثالية، ليتم تداول صورتها على نطاق واسع على مواقع التواصل.

وكانت هذه ليست المرة الأولى التي تطل فيها نادين نجيم دون مكياج، فسبق وأن نشرت مقطع فيديو لها عن قرب كشف عيوب بشرتها بوضوح، إلا أنها عادة لا تبالي بالتعليقات السلبية التي تنهال عليها.

كما أبدت نادين نجيم استغرابها من موجة الانتقادات التي واجهتها منذ فترة قصيرة، على إثر نشرها صورة مقربة من وجهها كشف عن وجود مسام واسعة في بشرتها وأن المكياج لم يخفيها، فعلقت على التعليقات السلبية لتقول: "ما هذه التعليقات.. هل توجد بشرة بلا مسام؟.. هل توجد بشرة لا تتعب؟.. بالعكس عادي ده شيء طبيعي".

-وعد

تتميز الفنانة السعودية وعد ببشرة سمراء كسمة بارزة لشخصيتها، ولكن لون بشرتها عرضها للتنمّر من إحدى المتابعات التي علقت على فيديو نشرته، قائلةً لها إن كل المحيطين بها بشرتهم بيضاء، متابعة: "احمدي ربنا إنك ببشرة سمراء وليست سوداء".

التعليق دفع وعد للرد بغضب عبر خاصية القصص المصورة "الاستوري" وأوضحت أنها فخورة بلون بشرتها وأن والدها من ذوي البشرة السمراء رافضة صيغة التعليق الذي ينّم عن قلة ثقافة صاحبة التعليق على حد وصف وعد.