بإطلالة ملكية.. نسرين طافش ساحرة في خامس أيام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

ظهرت الفنانة نسرين طافش بإطلالة ملكية على السجادة الحمراء في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، فارتدت فستان طويل باللون الأزرق الزهري، بقصة الأوف شولدر مزود بإسكتنشن، ومكشوفا عند منطقة الظهر، وتميز بوجود حزام باللون الأسود عند منطقة الخصر.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وارتدت إكسسورات مكونة من أقراط طويلة، كوليه، وخاتم.

على السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.