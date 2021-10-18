أسوأ إطلالات النجمات في اليوم الرابع لمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

حرصت نجمات الفن أثناء حضورهن اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي على ارتداء أجمل التصاميم على السجادة الحمراء، ولكن بعض الإطلالات جاءت غير موقفة.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أسوأ إطلالات النجمات، وفقا لما ذكرته استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريحاتها لـ"لمصراوي".

- دارين حداد:

إطلالة الفنانة دارين حداد تناسب الأجواء الرمضانية، وليست على السجادة الحمراء بمهرجان الجونه السنيمائي، فكان الاختيار غير موفق.

- إنجي وجدان:

كان من الأفضل أن يكون فستان الفنانة إنجي وجدان طويل حتى يمنح جسمها شكلا أفضل، مع تغير الحذاء لأنه اختيار غير مناسب.

- هالة صدقي:

إطلالة الفنانة هالة صدقي غير موفقة، لأن قصة الفستان غير مناسبة لقوامها.

- زينب غريب:

جاء فستان الفنانة زينب غريب غير مناسب لها، ووصفتها زينب الشوربجي بقولها "كأنها في School trip".

- زوجة نيكولا معوض:

جاء لون فستان زوجة الفنان نيكولا معوض، وأيضا قصة غير موفقين، ومن ثم كانت الإطلالة لا تناسب المهرجان.