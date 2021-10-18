10 أشياء أساسية في «حقيبة الولادة» قبل الذهاب للمستشفى

القاهرة - سمر حسين - ماما

تستعد كل سيدة اقترب موعد ولادتها، لتحضير الأشياء التي يحتاجها المولود الجديد ووضعها في حقيبة الولادة، لتكون جاهزة معها في أي وقت وقبل الذهاب إلى المستشفى، فهناك أغراض أساسية لابد من توافرها أثناء المخاض، وبعد ولادة الطفل.

وتجنبًا للنسيان الذي يلحق بالمرأة الحامل، يفضل إعداد قائمة مكتوب بها كل الأغراض الخاصة بالمولود، وخاصة التي تحتاجها الأم أثناء الإقامة، فهناك مستلزمات ضرورية يلزم توافرها، وهي:

قائمة الأشياء التي يجب وضعها في حقيبة الولادة

ـ الثوب الطويل خاصة، إذا كنت ستتجولين في أروقة المستشفى مع بداية المخاض.

ـ أخذ الملابس الثقيلة في جميع فصول السنة، وليس فصل الشتاء فقد تكون درجة حرارة الغرفة باردة بسبب التكييف.

ـ اختاري الملابس ذات الألوان الداكنة أو الأقمشة المنقوشة، ستساعدك على إخفاء أية بقع قد تلوث الثوب.

ـ لا تنسي أخذ «الشبشب» الخفيف بغرض التنقل من مكان لآخر بسبب خفته وسهولة خلعه.

ـ اختاري أنواع مختلفة من «الجوارب»، ربما تصبح قدماك باردتين أثناء المخاض.

ـ لا داعي لشراء ملابس النوم الجديدة، يمكنك الاعتماد على ثوب قديم تلبسينه في المستشفى لأنه سيتسخ.

ـ ضعي زيت للتدليك أو نوع لوشن إذا رغبت بالتدليك خلال المخاض.

ـ مرهم لترطيب الشفاه لان شفتاك قد تتعرض للجفاف السريع في عنبر الولادة الدافئ.

ـ ضعي الوجبات الخفيفة والمشروبات.

ـ اختاري أحد مشروبات الأيزوتونيك الرياضية التي تحافظ على السوائل في الجسم ليمدك بالطاقة.

أغراض تساعد على الاسترخاء أو تمضية الوقت

ـ يمكنك اقتناء الكتب أو المجلات أو الآي باد أي الجهاز اللوحي.

ـ ربطة أو مشبك للشعر.

ـ وسائد أو مخدات.

ـ قد لا تناسبك الوسائد في المستشفى لذا اختاري واحدة من منزلك لتشعري بالراحة.

ـ يمكن أن تمنحك الوسادة على شكل V دعمًا إضافيًا عند إرضاع طفلك طبيعيًا.