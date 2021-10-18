شنطة «نورة» وهدية مها الصغير.. بشرى تخطف الأنظار بحقائب مميزة في الجونة (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

منذ انطلاق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، مساء الخميس الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، لفتت الفنانة بشرى الأنظار إليها على السجادة الحمراء، بإطلالاتها المختلفة خلال فعاليات المهرجان السينمائي الدولي.

ليست الفساتين وحدها، هي من ميزت إطلالات الفنانة بشرى، لكن حقائب اليد التي نسقتها مع إطلالاتها المختلفة كانت بارزة بوضوح، إذ ظهرت بأكثر من حقيبة مميزة، لكل منها حكاية مختلفة، يرصدها «هن» في التقرير التالي.

المرأة الإلكترونية

أهدت الإعلامية مها الصغير، حقيبة للفنانة بشرى، مدون عليها باللغة الإنجليزية «المرأة الإلكترونية»، وهي حقيبة متوسطة الحجم، مزينة بالتطريزات اللامعة من اللون الذهبي، ظهرت بها خلال إحدى فعاليات مهرجان الجونة، إذ نشرت «بشرى» صورتها عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على «إنستجرام»، موجهة الشكر لـ«مها»، على هذه الهدية، التي ردت: «أنتي عارفة أنتي بالنسبالي إيه يا بشرى.. أنا حقيقي بحبك جدًا».

حقيبة نورة

خلال حضور الفنانة بشرى، لأحد عروض الأفلام المشاركة في المهرجان Captains of Zaatari (كباتن الزعتري)، تألقت بحضورها المميزة وهي مرتدية بدلة سوداء، بياقة لامعة، وأيضًا مع حقيبة «هاند ميد» تحمل اسم «نورة».

وأوضحت الفنانة بشرى أن الحقيبة هدية من مبادرة «نورة»، الخاصة بتمكين النساء، وكيفية استثمار الفتيات في مصر، وهي مبادرة منظمة من أكثر من جهة منها وزارة التخطيط.

إطلالة بشرى في افتتاح مهرجان الجونة

تألقت الفنانة بشرى، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بارتداء فستان أصفر منفوش، من صيحة «كب»، مستوحاة من نجمة الجونة، بحسب ما ذكرته في اللقاء الإعلامي مع زوجها سالم هيكل، الذي ظهر معها على السجادة الحمراء، ويعتبر ذلك أول ظهور لهما كزوجين في مهرجان الجونة، بعدما فاجأها خلال حفل ختام الدورة السابقة بخطبتها وسط الحضور وأصدقائها من الوسط الفني.