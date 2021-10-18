«زاد» تغلبت على صعوبة الحياة بعد الطلاق بالرسم على الأحذية: معرفش المستحيل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شغفها الشديد بالرسم كان وسيلتها للتغلب على الظروف المعيشية الخاصة، التي تعيشها منذ أعوام طويلة، عقب انفصالها عن زوجها، حتى باتت زاد عبد اللطيف، تقضي ساعات طويلة من يومها، ممسكة بريشتها، تعبر بها عن مشاعرها، لكن ليس على اللوحات كما هو شائع، بل على الأحذية بأنواعها المختلفة، ما خطف الأنظار نحوها بشدة، خاصة عبر بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

انفصال وأعباء مادية

عقب انفصال «زاد» عن زوجها منذ ما يقرب من 10 أعوام، باتت الزوجة تواجه الأعباء والظروف المعيشية بمفردها فقط، خاصة بعد وفاة والديها، والبحث عن وسائل لتوفير المستلزمات المادية لابنتها الوحيدة «فرح»، ما دفعها إلى التفكير في إكمال رحلة تعليمها التي تعطلت وقت رحيل والدها، ومن ثم البحث عن وسيلة للتمكن من الإنفاق على منزلها وطفلتها.

الحصول على شهادة جامعية

الالتحاق بالمرحلة الجامعية، حلم راود الأم، قبل سنوات قليلة مضت، لتحسين المستوى الدراسي لها، فضلًا عن دخلها المادي: «أنا كنت بدرس في معهد خدمة اجتماعية ومكملتش بعد ما والدي اتوفى، وكان معايا ثانوية عامة بس، فقررت من كام سنة إني أكمل عشان نفسي وبنتي، ودخلت كلية تربية، وتفوقت فيها بتقدير جيد، قسم تربية خاصة»، حسب حديث «زاد» لـ«هن».

التفوق كان العامل الدراسي المشترك، الذي جمع بين الأم وابنتها الوحيدة، إذ تمكن الثنائي من النجاح اللافت خلال الرحلة التعليمية، لكن بمراحلهن المختلفة، إذ تمكنت الصغيرة من الحصول على ترتيب عالي بين المتفوقين بمدرستها الإعدادية، في محافظة الإسكندرية.

الرسم على الأحذية

رغبت زاد عبد اللطيف، في تحسين دخلها المادي لتتمكن من الإنفاق، وتوفير كل مستلزمات صغيرتها، إذ هداها تفكيرها إلى استغلال موهبتها وحبها الشديد للرسم، والبدء في القيام به لكن على الأحذية، كونها شيئًا أساسيًا لا يستغنى أي شخص عن ارتدائها: «حبيت أوسع رزقي عشان مصاريف بنتي، ومش حابة أطلب من حد حاجة»

في عام 2019، حققت «زاد»، حلمها الاستفادة من موهبتها في الرسم: «بدأت بالرسم على الأحذية، ونشرت أول صور ليا عشان أعرف آراء الناس، اتفاجئت بردود أفعال حلوة شجعتني إني أعمل صفحة خاصة ليا وأكمل، وبقت تجيلي أوردرات من كل مكان في مصر».