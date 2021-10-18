الامارات | الكويت.. قتلت زوجها بمطرقة وتركته في السجادة تطالب بتخفيف حكم المؤبد

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. قتلت زوجها بمطرقة وتركته في السجادة تطالب بتخفيف حكم المؤبد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالبت كويتية قتلت زوجها بمطرقة، وقامت بتهشيم وجهه جسده وتركته داخل سجادة لمدة يومين، بتخفيف حكم المؤبد، في الوقت الذي طالب فيه محامي الضحية بتشديد العقوبة والحكم بإعدام الزوجة، بدلاً من الحكم الصادر بالمؤبد. وقال المحامي إبراهيم الكندري: «هل يعقل أن نطالب بإعدام الذي يقتل زوجته، لكن الأمر يختلف عندما تقتل المرأة زوجها؟».

وبحسب صحيفة «القبس» الكويتية حددت محكمة الاستئناف 24 اكتوبر الجاري موعدا للحكم، في قضية أثارت الرأي العام في الكويت والعالم العربي، حيث قتلت سيدة زوجها بمطرقة، وقامت بتهشيم وجهه وجسده ووضعه داخل سجادة يومين، وخرجت بعدها في فسحة وتركت جثته في المنزل.

في المقابل، طالب دفاع الزوجة تخفيف حكم المؤبد، مؤكداً أن القضية تصنف ضرب أفضى إلى الموت وليس قتلاً مع سبق الإصرار.

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