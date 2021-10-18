بفستان جلد جريء.. سمية الخشاب تتألق في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

نشرت الفنانة سمية الخشاب على صفحتها على فيسبوك أحدث جلسة تصوير لها خلال فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وظهرت سمية بفستان قصير بقصة جريئة من الجلد باللون الأسود، وجاءت قصة الفستان متناغمة مع جسمها وأبرزت رشاقتها.

نسقت الخشاب مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود، وخاتم وأقراط متدلية من الألماس من bijoux jewellery.

واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل والألوان الصارخة في المكياج الروج الأحمر، كما انتعلت حذاء كعب عالي باللون الفضي اللامع.

وعلى السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.