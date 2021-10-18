6 نجمات يتألقن بالأحمر في مهرجان الجونة.. من الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تصوير- علاء أحمد

تصدر اللون الأحمر المشهد وسيطر على إطلالات الكثير من النجمات على الريد كاربت في مهرجان الجونة السينمائي خلال أيام الأربعة منذ الانطلاق الخميس الماضي.

وفي الألبوم المرفق بالأعلى والتقرير التالي، نستعرض أبرز النجمات على مدار الـ 4 أيام من فعاليات مهرجان الجونة في دورته الخامسة، بالأحمر الناري، فمن الأجمل؟

- يسرا

عاشقة الأحمر، تألقت الفنانة يسرا في ثاني أيام المهرجان، بفستان من الستان بصيحة "ون شولدر" فضفاض، وفتحة ساق على أحد الجانبين.

- مايان السيد

وظهرت الفنانة مايان السيد في رابع أيام الجونة، بفستان قصير من الستان باللون الأحمر وبأكمام قصيرة.

- نسرين طافش

وبإطلالة مبهرة في رابع أيام المهرجان، تألقت الفنانة نسرين طافش بفستان كت شيفون من البليسية باللون الأحمر، وحزام رفيع بنفس اللون عند منطقة الصدر.

- سارة عبد الرحمن

وبإطلالة جريئة، تألقت الفنانة الشابة سارة عبد الرحمن على الريد كاربت في فعاليات مهرجان الجونة، بفستان قصير وكب من الجلد باللون الأحمر.

- بسنت شوقي

بإطلالة أنثوية ناعمة، ظهرت الفنانة الشابة بسنت شوقي في مهرجان الجونة برفقة زوجها الفنان محمد فراج بفستان جريء باللون الأحمر مكشوف عند الصدر وسك يبرز رشاقتها.

- مايا دياب

حصدت لقب أغرب إطلالة في حفل افتتاح الدورة الخامسة، إذ ظهرت مرتدية فستان طويل باللون الأحمر، بفتحة ساق على أحد الجانبين، ونسقت مع الإطلالة بوت وقفازات باللون الأحمر أيضا، وقبعة ضخمة بنفس اللون.

وعلى السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.