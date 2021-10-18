3 إطلالات مختلفة.. من هي المحجبة الوحيدة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تخطف الإطلالات المميزة والمختلفة القلوب قبل الأنظار، فنادرًا ما تظهر إطلالات لمحجبات على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، ما جعل أصحابها يتفردون بإطلالات مميزة بين النجمات بفساتينهم.

ومنذ اليوم الأول لفعاليات المهرجان بدورته الحالية، وتلتقط عدسات كاميرات المصورين صورًا لسيدة محجبة، بإطلالات تمزج بين الأناقة والاحتشام.

وكما أحدثت إطلالات النجمات الجريئة والمكشوفة، جدلًا واهتمامًا على مواقع التواصل الاجتماعي، نالت هذه السيدة اهتمامًا أيضًا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور تلك السيدة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة، متسائلين عن هويتها.

المرأة المحجبة هي الأردنية نادين سمرة، نائب رئيس الأعمال الرقمية لشركة "زي" للمشاريع الترفيهية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وظهرت نادين سمرة على السجادة الحمراء بإطلالات متنوعة، فارتدت في إحدى المرات فستانا متعدد الألوان لامع، ونسقت معه حجاب باللون الذهبية.

بينما في إطلالة أخرى ظهرت مرتدية فستان باللون البينك، بحزام ذهبي حول الخسر، ونسقت معه حجاب من نفس لون الفستان.

أما عن الإطلالة الثالثة، والتي خطفت من خلالها الأنظار، فظهرت مرتدية فستان بمزيج بين اللونين الأسود والفضي، وحزام عريض على الخسر، ونسقت معه حجاب باللون الأوف وايت.

ومن الناحية الجمالية، فتعتاد نادين وضع مكياج بالصيحة الخليجية، يبرز رسم العيننين بالكحل الأسود.

وأضاء مهرجان الجونة السينمائي، شمعة ميلاده الخامسة الخميس الماضي، بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.