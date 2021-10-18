فستان بشراب ملون.. إطلالة غريبة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

لا تخلو السجادة الحمراء للمهرجانات السينمائية والفعاليات الفنية من الإطلالات الغريبة التي تلفت الأنظار.

وفي مهرجان الجونة السينمائي الذي انطلقت فعاليات دروته الخامسة مساء الخميس، شهد الريد كاربت إطلالات غريبة من بينها "فستان بشراب ملون"، إذ ظهرت الفنانة الشابة ملك بدوي بهذه الإطلالة.

ملك بدوي ارتدت فستانا باللون الأورنچ بصيحة الكب، ومزود بفتحة ساق طويلة على أحد الجانبين، والغريب في الإطلالة هو تنسيق شراب بنفس لون الفستان وقفازات طويلة في أحد اليدين، كما اعتمدت الألوان الترابية في المكياج وتسريحة الشعر المنسدل.

وملك بدوي انتهت من تصوير مسلسل الأنسة فرح الذي شاركها البطولة الفنانة رانيا يوسف والفنانة أسماء أبو اليزيد والفنان أحمد مجدي.

وعلى السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات خلال أيام المهرجان، بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة ومثيرة تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.