"أنا أصلا باليرينا".. بُشرى تكشف سر ظهورها بـ 5 فساتين في يوم واحد بمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

الفنانة بشرى واحدة من بين نجمات يتألقن بإطلالات متميزة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

وعادة ما ترتدي بشرى ثلاثة فساتين في كل مناسبة خلال اليوم الوحد، غير إنها حرصت على تغيير إطلالتها 5 مرات في اليوم الرابع من فعاليات المهرجان.

ومن بين أبرز الإطلالات التي ظهرت بها بشرى خلال فعاليات المهرجان، فستان الافتتاح الذي جاء منفوشا وقصيرا وبدرجات ألوان الأصفر والبرتقالي، وأيضا فستان اليوم الثالث، إذ جاء طويلا باللون الأخضر، بصيحة وان شولدر ومزود بجيوب جانبية.

وكذلك في اليوم الرابع تألقت بإطلالة فرعونية، إذ ارتدت فستانا أبيض يحمل تصميمًا قريبًا من الصيحة الفرعونية، مكشوفًا من الاكتاف وتوسطه تطريزات ذهبية على منطقة الوسط والصدر، واعتمدت تسريحة شعر انسيابية، فاختارت أن تتركه منسدلًا على ظهرها، كما اختارات مكياجًا ألوانه تتماشى مع الإطلالة.

وعن سر ظهورها بـ5 فساتين في يوم واحد، قالت لـ"الخليج 365": "أنا أصلا باليرينا، وراقص الباليه يجب أن يتعلم أمرين ضروريين، الأول أن يقف على أطراف أصابعه حتى عند أصابته، والثاني أن يمتلك سرعة كبيرة عند تغيير ملابسه في الكواليس".

وتابعت: "لولا مجهود فريق العمل ماكنتش هقدر أكون موجودة في 3 أماكن بأزياء مختلفة".

وردت على ما يُشاع بأنها تمتلك "دولاب فساتين في الجونة"، بقولها: "مش دولاب فساتين أوي، بس معايا فساتين بعدد أيام المهرجان، بعمل حسابي على ارتداء 3 فساتين في اليوم، وأوقات كثيرة بلبس من دولابي، وأوقات بيساعدوني مصممين الأزياء ودائما بقدم الشكر لهم على إعطائهم الفساتين ليا لارتدائها مرة ثم استرجاعها، وهذا جزء من الترويج لأزيائهم وللصناعات".