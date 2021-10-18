فستان فرعوني وجلابية صعيدي وفطوطة.. إطلالات عرض "ريش" في الجونة تخطف الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تصوير- علاء أحمد

تألق عدد كبير من النجوم على السجادة الحمراء في اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامس، وذلك قبل حضورهم عرض الفيلم المصري "ريش" الذي يشارك بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الخامسة للمهرجان.

واستطاع عدد من النجوم خطف الأنظار على السجادة الحمراء، قبل عرض الفيلم، بإطلالات مختلفة جمعت ما بين فستان فرعوني وجلابية صعيدي ورسمة لشخصية فطوطة.

- بشرى

تألقت الفنانة بشرى بفستان بتصميم فرعوني باللون الأبيض ومزين بالذهبي اللامع بمنطقة الصدر والوسط، وتفاعلت على السجادة الحمراء بـ"حركات فرعونية" وفق فيديو نشرته الإعلامية بوسي شلبي على "إنستجرام".

- محمود الليثي

وفي لفتة وفاء، ظهر الفنان الشاب محمود الليثي ببدلة باللون الأبيض وعلى الظهر رسمة "فطوطة" إحدى الشخصيات المميزة للفنان الراحل سمير غانم وتعليق "ستظل في قلوبنا".

- جلباب صعيدي

وفي لقطة نادرة على السجادة الحمراء في المهرجانات بشكل عام والجونة بشكل خاص، ظهر أحد صناع فيلم ريش بجلباب صعيدي باللون الأسود.

وفيلم "ريش" حصد الجائزة الكبرى بمسابقة أسبوع النقاد بمهرجان "كان" السينمائي الدولي في دورته الـ 74، وحاز على إشادات جماهيرية ونقدية وقت عرضه في مهرجان كان، ومن المقرر طرحه جماهيريا في ديسمبر المُقبل.

و"ريش" أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك في تأليفه مع السيناريست أحمد عامر.

وعلى السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات خلال أيام المهرجان، بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة ومثيرة تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.