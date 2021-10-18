روجينا بفساتين مختلفة وأشرف زكي ببدلة صناعة مصرية في مهرجان الجونة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تصوير- علاء أحمد

على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، دوما ما تسعى النجمات لخطف الأنظار بإطلالات مختلفة خلال حضورهن الفعاليات الفنية على مدار أيام المهرجان.

والفنانة روجينا واحدة من بين تلك النجمات، إذ تظهر على ريد كاربت الدورة الخامسة من المهرجان الذي انطلق الخميس، بإطلالات أنيقة ومختلفة.

في حفل الافتتاح، طلت روجينا بفستان سك باللون الأسود، مزود بكاب مزين بفصوص بنفس لون الفستان، وتألقت برفقة زوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الذي ظهر ببدلة كلاسيك لامعة باللون الأسود وأكد أنها صناعة مصرية، ونسق معها ببيون باللون الأسود.

وطلّت في اليوم التالي بفستان ميدي منفوش باللون الرصاصي اللامع وابنتها بفستان قصير بالأسود اللامع، كما ظهرت بفستان قصير كب باللون الروز الهادئ خلال حضورها إحدى فعاليات المهرجان.

كما ظهرت بعدها بفستان قصير أيضا باللون بالأبيض مزين بوردة باللون الأسود عند الصدر، رفقة زوجها الفنان أشرف زكي الذي ظهر بنفس بدلة الافتتاح ونفس الإطلالة دون الببيون.

وعلى السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات خلال أيام المهرجان، بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة ومثيرة تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.