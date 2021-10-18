حكاية فستان من الجونة.. صاحبته ظهرت بغطاء رأس مع إطلالة قصيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

يهتم الجماهير المحبة للسينما والفن بمتابعة الموضة وأزياء نجمات الفن خلال حضورهن مهرجان الجونة السينمائي.

وأثارت الفنانة إنجي كيوان الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر "التريند"، بعد ظهورها بإطلالة غير تقليدية على الريد كاربت في اليوم الرابع من تامهرجان، حيث ارتدت فستانا قصيرا لامعا باللون الذهبي، بأكمام طويلة وكرانيش فوق الركبة، كما تميز الفستان بأنه مزود بقماش مرفوع حول الرقبة والرأس يشبه الطرحة، فما حكاية الفستان؟.

الفستان من تصميم georgeschakraofficial والمجوهرات من iramjewelry والمكياج بواسطة الميكب أرتيست دينا ديمتري والشعر بواسطة مصفف الشعر شهاب عادل، بحسب ما أعلنت الفنانة إنجي كيوان عبر حسابها بـ"إنستجرام".

وعلى السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات خلال أيام المهرجان، بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة ومثيرة تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

تابع تغطية خاصة لمهرجان الجونة السينمائي (اضغط هنا)