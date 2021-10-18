فساتين معاد تدويرها في حفل «إيرث شوت» بحضور محمد صلاح: «القديم يحلى».. صور

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

«الفستان ده أنتي لبستيه قبل كده»، جملة كفيلة بملء دواليب الفتيات بفساتين سواريه كثيرة لم تلبس إلا مرة واحدة، تجنبا لسماع تلك الجملة التي تبغضها وتكررها البنات على مسامع بعضهن في كل مناسبة، تلك القاعدة السيئة تحدتها «كيت مديلتون» دوقة كامبريدج، وانتصرت للبيئة مرتدية فستان مُعاد تدويره في حفل راق خطف الأنظار المصرية بحضور النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، حيث ظهر يحادث الأمير ويليام دوق كامبريدج وزوجته كيت ميدلتون، لتنتشر صورة الأخيرة، وهي تربت على ذراع الملك المصري.

تفاصيل إطلالة كيت ميدلتون

حفل جائزة «إيرث شوت - Earth Shot Prize»، الذي أقيم في العاصمة الإنجليزية لندن للمرة الأولى، مساء أمس الأحد، من أجل مكافأة الساعين لإنقاذ الكوكب، كانت الأميرة البريطانية فيه خير مثال فعلي لفكرة الحفل وهدفه، بظهورها بفستان مُعاد تدويره، إذ بدت كيت ميدلتون في إطلاله فاتنه لفتت الأنظار على السجادة الخضراء، مرتدية فستانًا أرجوانيًا، منسدلاً بحزام خصر بسيط معاد تدويره، من تصميم وتنفيذ المصمم العالمي ألكسندر ماكوين Alexander McQueen، تقدر قيمته بـ4290 جنيه إسترليني، ما يعادل نحول 93 ألف جنيه مصري.

تميز الفستان بأنه ذو قصة منسدلة، وثنيات صغيرة، ومحدد عند الخصر بحزام فضي مُطرز بالخرز الذهبي والفضي، والملاحظ أن كيت ميدلتون، سبق وارتدته من قبل، تحديدًا عام 2011، لحضور حفل جوائز BAFTA Awards 2011، وأرفقت الدوقة على الفستان إكسسوارات رائعة مرصعة بالماس والزمرد، وحذاء فضي بكعب عالٍ، وفقًا لما ذكرته صحيفتي «Daily Mail» و«Us magazine» البريطانيتين.

إعادة تدوير الملابس ثمة الحفل

لم تكن دوقة كامبريدج الوحيدة التي ارتدت فستانا معاد تدويره، ففعلت مثلها النجمتين السينمائيتين إيما واتسون وإيما طومسون، وقد طُلب منهما ارتداء أزياء صديقة للبيئة، ولذلك أتت النجمة إيما طومسون مرتدية فستاناً مُعاد تدويره، صنع من 10 فساتين من منظمة أوكسام الخبرية.

وارتدت إيما واتسون، فستانا من اللون الأبيض، واسع ومكشوف الظهر، ومكون من التل الشفاف عند منطقة الصدر، أرفقته أيضًا ببنطلون أسود واسع مُعاد تدويره من 10 فساتين سابقة، من دار أوكسفان الخيرية، ليناسب الحدث.

إطلالة الأمير ويليام

أطل الأمير ويليام، بسترة داخلية من اللون الكحلي، وبنطلون أسود وجاكيت بدله من الأخض الغامق، وألقى خطابًا مؤثرًا قبل توزيع الجوائز على الفائزين، شدد خلاله على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة وجدية في المحافظة على البيئة، وإيجاد حلولاً جذرية للمشاكل التي تؤثر سلبًا على البيئة قبل فوات الأوان.

وحضر الحفل كثير من المشاهير، منهم النجم المصري محمد صلاح، بناء على دعوة خاصة من الأمير ويليام، وألقى كلمته على هامش الحفل، هدفت إلى الحث على حل مشاكل البيئة، وقد التقطت الصحف صورةً ودية للملك المصري مو صلاح، إلى جانب الأمير ويليام وزوجته الدوقه كيت ميدلتون، على هامش الحفل.