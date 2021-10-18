شبيهة روبي.. «حسناء» مدربة لياقة تثير الجدل: الموضوع كبر وبدأت أصدق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«يخلق من (حسناء) روبي»، حقيقة تعيشها حسناء فاروق، كل صباح في يوم دسم، مليء بالتمارين والنصائح الرياضية، التي تقدمها مجانًا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لا تترك فرصة إلا ونقلت خبرتها لغيرها من الرواد، حول التمارين الرياضية السليمة، والأكلات الصحية وغيرها، عبر صورة شخصية لها خلال تواجدها بإحدى صالات الألعاب الرياضية، مرتدية ملابسها الرياضية.

انقسام بين متابعي حسناء

ترفق صاحبة الـ27 عاما، نصائحها الرياضية عبر صورتها، لينقسم التفاعل معها إلى فريقين، أحدهما يهتم بالنصائح الغذائية السليمة، والآخر ينجذب إلى ملامحها، التي تشبه الفنانة روبي، بداية من نفس رسمة العيون، ولون البشرة الخمري، وتفاصيل الملامح، التي جعلتها شبيهة لها بنسبة كبيرة.

«روبي» اللياقة البدنية

«مسميني روبي المجال»، ذلك اللقب الملازم لحسناء فاروق، حسب قولها لـ«هن»، حتى باتت ابنة محافظة الإسكندرية تصدق أنها تشبه الفنانة، لتقارب ملامحهما سويا، لدرجة أن البعض أطلق عليها هذا الاسم بالفعل.

شبيهة روبي واحتراف اللياقة البدنية

احترفت الفتاة الإسكندرانية، تدريب اللياقة البدنية، التي دفعتها لنقل تجاربها لمَن منعتهم الظروف من الذهاب إلى صالات الرياضة «الجيم»: «بكتب منشورات من واقع التجربة تفيدهم».

وتشارك حسناء فاروق، مدربة اللياقة البدنية، العديد من النصائح اليومية، على إحدى المجموعات الخاصة المعنية بالرياضة والطعام المثالي، العديد من النصائح حول التدريبات، والأكلات الصحية، ورفع الأوزان، واستخدام الأجهزة الرياضية المختلفة: «بقالي فترة وبلاقي رواج كبير للمعلومة اللي بقدمها بين الآلاف المشتركين، وبتلقى أسئلتهم وارد عليها».

موضوع التشابه مع روبي كبر

نوهت المدربة حسناء فاروق، لما يحدث معها مع نشر صورها الشخصية، بسبب تشابه الملامح الكبير بينهما: «بيقولولي روبي، ويتفاعلوا مع الصورة بسبب الشبه، الموضوع كبر رغم أنه عادي أنا مهتمة بالرياضة، ومساعدة البنات يوصلوا للجسد الملائم».