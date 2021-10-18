«الوصايا العشر» لتكسب قلب زوجتك: طول بالك وبلاش مقارنات «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

المودة والرحمة هما أساس العلاقة التي تربط الزوجين، لكن مع ضغوط الحياة ونمطها السريع، ربما تنشأ الخلافات سريعًا، ويختفي الحب بينهما وتتزايد حدة الخلافات، وتظن الزوجة بأن الزوج أصبح لا يحبها بنفس الدرجة، في حين أن أشياء وصفات بسيطة، إذا تحلى بها الرجل يتمكن من كسب قلب زوجته، ويزيد إحساسها بالأمان.

10 نصائح لكسب قلب الزوجة

وضع الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية ورئيس وحدة الإرشاد الزوجي، 10 نصائح للرجل، إذ فعلها يتمكن من كسب قلب زوجته، وشرحها بالتفصيل خلال لقائه مع الإعلامية رضوى الشربيني في برنامجها «هي وبس» على قناة «سي بي سي سفرة».

في البداية، أوضح الورداني، أن الزواج هو استثمار بين الزوج والزوجة، ويحتاج إلى بذل جهد من الطرفين، وأنه لا يقتصر على القدرة المادية فقط للرجال، لكن لا بد أن يكون الرجل على قدرة جيدة بتنفيذ وصية الرسول (عليه الصلاة والسلام): «استوصوا بالنساء خيرًا»، وإذ لم يتمكن من ذلك فمن الأفضل ألا يتزوج.

وانتقل «الورداني» بعد ذلك في الحديث عن الأشياء العشرة، التي على الرجال فعلها لكسب قلب الزوجة بسهولة، وهي:

الاهتمام

اهتمام الرجل بزوجته يتمثل في جودة الوقت وتخصيص وقت لها، يطمئنها خلاله بالحديث، وهو أكثر ما تحتاجه الزوجة من الحديث مع زوجها.

الاحترام

يتمثل احترام الرجل لزوجته في كلمات التحفيز والتميز، التي دائمًا ما يرددها لها، وأن يعطيها شعورا بأنها «أحلى حاجة في الدنيا».

الدعم والإنقاذ

تحتاج المرأة عادة إلى الشعور بالدعم والإنقاذ، لذلك أكثر ما يزعجها أن تفعل شيئا مهما في حياتها، ولا تجد الدعم من زوجها.

الهدايا

تمثل الهدايا بالنسبة للزوجة شعورا بالتفاهم ومحاولات مستمرة لإسعادها.

التلامس

التلامس بالنسبة للمرأة الاحتواء، وهي أيضًا من الاحتياجات التي ترغب فيها المرأة، وأن تشعر بوجود من يحتويها.

طول البال

اتسم دائمًا بطول البال مع زوجتك، خاصة في الحديث معها، وضبط انفعالاتك.

الاكتفاء

أن تشعر زوجتك بالاكتفاء بها دون غيرها، وعدم المقارنة بينها وبين أي شخص آخر، حتى إذا كانت أمك.

الترضية

سارع في ترضية زوجتك، إذ تسببت في إغضابها.

عدم التهديد

الزوجة ليست محل للتربية حتى تهددها، وتعمل على إعادة تربيتها من جديد.

عدم العقاب

عقاب الزوجة إذا أخطأت ليس من الحلول السليمة، لذلك تجنب هذه الخطوة معها.