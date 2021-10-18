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«صباحية» نائل نصار وابنة بيل جيتس: عزموا أصحابهم على فطار فاخر

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ابنة بيل جيتس ونائل نصار في زفافهما

ما تزال الأنظار حول العالم تتجه نحو ابنة المليادير الأمريكي بيل جيتس، بعد الاحتفال بزفاف ابنته على الفارس المصري نائل نصار، أمس الأحد، في حفل أسطوري، أقيم على أرض مساحتها 124 فدان، بمزرعة المنزل الخاص بالعروس، في ولاية نيويورك الأمريكية، حيث ظهرت جينيفر جيتس بفستان أبيض أنيق، من الجوبير، والشيفون، تميز بفتحة أمامية، مع أكمام شفافة، وطرحة طويلة، بتوقيع «فيرا وانج».

مأدبة طعام من ابنة بيل جيتس ونائل نصار

في صباح اليوم التالي لحفل الزفاف الأسطوري، استضافت جينيفر جيتس ابنة المليادير الشهير، وزوجها المصري نائل نصار، عدد من أصدقائهما والمقربون للعائلة، على مأدبة طعام ضخمة للفطور والغداء، داخل مزرعة منزلها في شمال سالم، بولاية نيويورك الضخمة، التي شهدت على حفل الزواج.

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وخلال التحضيرات الكبيرة، تم تقديم الطعام على طاولة طويلة مغطاة بالزهور، حيث وصل الضيوف إلى المكان بسيارة ليموزين خصصت لنقلهم، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا.

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حفل زفاف إسلامي

زواج جينيفر جيتس البالغة من العمر 25 عامًا، والابنة الكبرى للملياردير الأمريكي، من الفارس المصري نائل نصار، صاحب الـ30 عامًا، تميز بأنه كان حفلا إسلاميا، أقيم يوم أمس، في الحديقة الخاصة بمنزل العروس، وسط حضور ما يقرب من 300 شخص.

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وضمت قائمة المدعوين، مجموعة من الأصدقاء والعائلة، مع دعوة عدد قليل من المشاهير والسياسيين، جاء من بينهم الكاتبة الأمريكية الشهيرة جورجينا بلومبرج، ابنة المليادرير وعمدة ولاية نيويورك السابق مايكل بلومبرج.

وخلال حفل الزفاف، تم تقديم أنواع متعددة من الأطعمة المختلفة، جاء على رأسها أطباق المكرونة وجراد البحر، فضلًا عن تقديم كعكة ضخمة، تم تصنيعها من قبل ماركة الحلوى الفرنسية الشهيرة «Ladurée»، التي تشكلت من عدة طبقات تراصت فوق بعضها البعض.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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