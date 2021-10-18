الامارات | النيابة السعودية تحذر من هذه الجريمة: عقوبتها 20 عاما و مليون ريال

شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة السعودية تحذر من هذه الجريمة: عقوبتها 20 عاما و مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية من جريمة ستصل عقوبة المتورطين فيها إلى السجن لمدة 20 سنة وغرامة مليون ريال.

ونقلت صحيفة «عكاظ» السعودية، عن النيابة تحذيرها من نشر الوثائق والمعلومات السرية أو إفشاء أي من ذلك. وأكدت النيابة بحسب الصحيفة أن هذه «الجريمة من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف إذا كانت عبارة عن نشر أو إفشاء الوثائق والمعلومات السرية».

إضافة إلى «الشروع أو الدخول لموقع غير مصرح بالدخول بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية، إضافة إلى إتلاف أو إساءة استعمال وثائق سرية مع علم مرتكبها بأنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي».

ولفتت إلى أنه من «الجرائم الكبرى كذلك الإخلال بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق».

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