الامارات | مشهد مروع لمقتل امرأة بسقف منزل أطاح به إعصار مدمر.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد مروع لمقتل امرأة بسقف منزل أطاح به إعصار مدمر.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت وكالات الأنباء الروسية خبراً مصوراً لمقتل امرأة بسقف منزل أطاح به إعصار قوي في منطقة سخالين الروسية.

ويبدو من مقطع فيديو متداول في وسائل الإعلام الروسية، أن المرأة كانت تسير بجوار رجل في طقس سيء، ويبدو أيضاً أنها كانت بين من تجاهل تعليمات السلطات الروسية بالتزام المنازل حتى انتهاء فترة الإعصار القوي الذي انتقل إلى مناطق جزر الكوريل.

وفور اتجاه الإعصار القوي إلى جزر الكوريل، طلب عمال الإنقاذ من السكان المحليين عدم مغادرة منازلهم، وطلبوا من السائقون، إن أمكن، تأجيل الرحلات وعدم إيقاف السيارات تحت الأشجار أو الهياكل الإعلانية.

الطقس السيئ يأتي من سخالين.

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