إطلالات الجونة: أروي جودة ساحرة.. جورجينا جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

تألقت النجمات على السجادة الحمراء في اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة بإطلالات خطفت الأنظار وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا نقدم لكم التقرير التالي إطلالات اليوم الرابع التي تميزت بالتنوع والأناقة والجاذبية وحتى الإثارة والغرابة.

- نسرين طافش:

طلت الفنانة نسرين طافش بفستان طويل كت باللون الأحمر، متعدد الأدوار ومزود بحزام باللون الأحمر عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الذهبي.

- أروى جودة:

ظهرت الفنانة أروى جودة بفستان طويل باللون الأزرق، تميز قصته بوجود فتحة ساق جريئة، ومكشوفا عند منطقة الصدر، ومن الناحية الجمالية ، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وارتدت إكسسورات مكونة من أقراط طويلة، وأسورة، كما نسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الذهبي.

وارتدت الفنانة رانيا يوسف فستان كت باللون الأسود منفوش من أسفل، نسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود وحذاء باللون الفضي، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

- بسنت شوقي:

طلت الفنانة بسنت شوقي بجامبسوت فضفاضة باللون الأسود، مزودة بكاب بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

- بشرى:

ارتدت الفنانة بشرى فستان أبيض يحمل تصميمًا قريبًا من الصيحة الفرعونية، مكشوفًا من الاكتاف وتوسطه تطريزات ذهبية على منطقة الوسط والصدر، واعتمدت بشرى تسريحة شعر انسيابية، فاختارت أن تتركه منسدلًا على ظهرها، كما اختارات مكياجًا ألوانه تتماشى مع الإطلالة.

- جورجينا طواف:

ظهرت الفنانة جورجينا طواف مرتدية فستان باللوني الكافيه والأوف وايت بقصة الكب، وتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك شعرها منسدلا، ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الفضي.

- بسمة:

ارتدت الفنانة بسمة بلاي سوت باللوني الكافيه والأسود، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى،

ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأسود.

- مايان السيد:

طلت الفنانة مايان السيد بفستان قصير فوق الركبة باللون الأحمر، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة المرفوع لأعلى، وارتدت مجوهرات مكونة من أسورة، وكوليه.