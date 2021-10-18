حسن أبو الروس يواصل إثارة الجدل.. قصة شعر على شكل عين حورس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

اعتاد الجهور على إثارة الفنان الشاب حسن أبو الروس الجدل، سواء ظهوره على السجادة الحمراء للمهرجانات الفنية، أو في المناسبات الفنية، وذلك لإطلالاته غير التقليدية والخارجة عن المألوف.

وظهر أبو الروس في أحدث كليباته "فلتت مني" بأزياء غريبة كالجلباب الملون والبدل المنقوشة والألوان المتداخلة اللامعة، والذي طرحه تزامنا مع انطلاق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، فضلا عن ألوانه الغريبة التي يطل بها على "الريد كاربت" خلال أيام المهرجان الماضية.

ولم يكتفِ أبو الروس باختلافه في الألوان والإطلالات والملابس، لكنه ظهر بقصة شعر غريبة، على شكل رسمة عين وحاجب على أحد جانبي رأسه، تشبه عين حورس في الشكل.

وعلى السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.