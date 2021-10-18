النص الحلو.. "كابلز" الجونة يخطفون الأنظار في رابع أيام المهرجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير- علاء أحمد

استطاع عدد من الثنائيات "الكابلز" خطف الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وذلك لإطلالاتهم الراقية التي لفتت الأنظار.

وفي التقرير التالي يستعرض "الخليج 365"، أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء في رابع أيام الجونة الذين حرصوا على الظهور في بأفضل إطلالة.

-علا رشدي وأحمد داوود

تألقت الفنانة علا رشدي وزوجها الفنان أحمد داوود على السجادة الحمراء، وارتدت جامبسوت كت باللون البينك، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون البينك وحذاء باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا، بينما ارتدى زوجها أحمد داوود بليزر باللون الرصاصي ونسق أسفله تيشرت وبنطلون وحذاء باللون الأسود.

-محمد فراج وبسنت شوقي

كعادتهما خطفا الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي الأنظار بإطلالتهم المميزة على السجادة الحمراء، وتألقا بإطلالة كلاسيكية ناعمة، فظهرت بسنت بجامبسوت فضفاضة باللون الأسود، مزودة بكاب بنفس اللون.

بينما ظهر فراج ببدلة كلاسيكية باللون البيج مزودة بأزرار باللون الأسود، وبنطلون كلاسيك باللون الأسود.

-نيكولا معوض وزوجته

وخطف الفنان نيكولا معوض وزوجته الأنظار على السجادة الحمراء، مرتديا فيست وبنطلون مخطط بالأبيض والأسود، وقميص باللون الأبيض.

وتألقت زوجتة بفستان قصير منفوش باللونين الفضي والأسود، وحذاء كعب عالي باللون الأسود

-إنجي وجدان وزوجها

ظهرت الفنانة إنجي وجدان على السجادة الحمراء إلى جانب زوجها، بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستانا كت باللون الأصفر، ومكشوف عند منطقة الصدر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى، ونسقت مع إطلالته حذاء باللون الأسود.

وظهر زوجها بإطلالة كاجوال حيث ارتدى بليزر باللون الزيتي، ونسقه مع تي شيرت أبيض وبنطالون جينز.

وكان مهرجان الجونة السينمائي، أضاء شمعة ميلاده الخامسة الخميس الماضي، بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.