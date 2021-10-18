من هي ملكة الريد كاربت في اليوم الرابع لمهرجان الجونة 2021؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

استطاعت العديد من النجمات خطف الأنظار في اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي، سواء بقصة فستان غريبة أو بسيطة أو جريئة، لكن دائما توجد إطلالة تخطف قلوب الجماهير ويلقبها نقاد الموضة بـ"ملكة الريد كاربت"، فمن هي ملكة الريد كاربت في اليوم الرابع للمهرجان؟.

تقول استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي، إن الفنانة بشري هي التي تستحق هذا اللقب خلال اليوم الرابع من مهرجان الجونة.

وأوضحت زينب لـ"الخليج 365"، أن "بشري" طلت بإطلالة مميزة خطفت بها الأنظار، حيث تألقت بفستان باللون الأبيض من خامة الشيفون من توقيع saiid kobeisy من مجموعة خريف وشتاء 2021.

وتابعت، كما أن الفستان تميز قصته بوجود فتحة عند الصدر، مع قصة الرقبة مع الخصر والظهر المغطي بالتول المطرز باللوني الذهبي والأفويت

علي شكل أشكال هندسية غير متساوية، بالإضافة إلى قصة الصدر تشبه زهرة اللوتس مع حركة الاكتاف، ما منح "بشري" لمسة من حضارة مصر القديمة.

وتميز الخصر بوجود حزام لتحديده، كما ساعدت قصة A-line على نحت الجسم مما أبرز قوامها بطريقة جمالية.

وأبدت مصممة الأزياء، إعجابها باختيار الفنانة بشري للمجوهرات من الذهب مثل: قسورة مزودة بزهرة اللوتس وأقراط بارزة لجذب الأنظار. وتصفيفة الشعر ديل الحصان، ومكياج مسائي جريء أبرز أنوثتها، والحذاء والحقيبة كانوا موفقين جدا.

وأشارت أيضا، أن اللون الأبيض يدل علي النقاء والسلام، وهو اختيار جيد للنجمات علي السجادة الحمراء، كما يحرص علي وجوده في دار الأزياء العالمية أيضا من الناحية الجمالية.