موقف طريف لـ مايان السيد في مهرجان الجونة: غيرت هدومي بسبب البلح بالشيكولاتة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

موقف طريف تعرضت له الفنانة الشابة مايان السيد، خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، التي تقام حاليًا؛ إذ أنها خطفت الأنظار بالإطلالات الجذابة التي تألقت بها، ففي حفل الافتتاح ارتدت فستان نبيتي طويل بتصميم «كب» وفتحة من الساق، وأثارت إعجاب جمهورها.

وفي مقابلة مع الفنانة الشابة عرضها حساب المهرجان على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، تحدثت عن سر ظهورها بإطلالتين مختلفتين في أثناء مشاهدتها أحد عروض الأفلام المشاركة في المهرجان Captains of Zaatari (كباتن الزعتري): «حتلاقوني غيرت هدومي وشكلي اختلف.. اللي حصل وأنا بتفرج على الفيلم كلت بلح بالشيكولاتة.. والشيكولاتة وقعت على هدومي بوظت هدومي.. معرفتش أقول لكم الفيد باك بتاعي عن الفيلم».

وعن تجربة مشاهدتها للفيلم، قالت مايان السيد: «فيلم حلو قوي انبسطت في الفيلم وكنت ماشية متأثرة منه».

وظهرت الفنانة الشابة وهي تتدرب على نطق اسم المخرج البولندي للفيلم كريستوف كيشلوفسكي، في أثناء التوجه للمعرض الخاص به في مهرجان الجونة.

مايان السيد عن مشاركتها في مهرجان الجونة

وكانت الفنانة مايان السيد عبرت حماسها للمشاركة في مهرجان الجونة السينمائي لأول مرة، وقالت خلال لقاء تليفزيوني: «أنا مبسوطة جدا إني بشارك في المهرجان لأول مرة ومتحمسة جدا، لكني ما زلت متوترة».

وحرصت إدارة مهرجان الجونة السينمائي على تكريم الراحلين الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، عن طريق عرض فيديو مجمع لأبرز أعمالهما، خاصة التي جمعتهما معًا.