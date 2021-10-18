الامارات | خبَّاز يبصق على العجين قبل وضعه في الفرن يثير غضباً واسعاً والشرطة تتحرك.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن خبَّاز يبصق على العجين قبل وضعه في الفرن يثير غضباً واسعاً والشرطة تتحرك.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشر مقطع فيديو لرجل يبصق على عجين الخبز قبل وضعه داخل الفرن للطهي في أحد المطاعم في مدينة غازي أباد في ولاية أوتار براديش الهندية.

وترك الفيديو الصادم الذهول لدى الجميع، وبعد فترة وجيزة من انتشاره على نطاق واسع، ورد أنه تم القبض على الرجل.

ومن المحتمل أن يكون مقطع الفيديو الذي تم تصويره على الهاتف قد انتشر بسرعة كبيرة بعد أن شاركه مستخدم "تويتر" وكتب تعليقاً مكتوباً باللغة الهندية يقول: "ظهر مقطع فيديو لمطعم دجاج في غازي آباد، يظهر فيه رجل يصنع روتي بالبصق".

في الفيديو المنتشر، يمكن للمرء أن يرى الرجل الذي يصنع الخبز، بينما كان العديد من طاقم المطبخ يقفون ويعملون أيضًا بشكل عادي.

وأثناء صنع خبز الروتي على شكل دائري من كرات العجين، يمكن رؤية الرجل وهو يبصق بدلاً من وضع الزيت أو الماء لصنع الخبز.

يستمر الرجل في صنع خبز الروتي دون أن يلاحظ حتى أن تصرفه تم التقاطه بالكاميرا.

ووفقًا للتقارير، تحركت إدارة الشرطة المحلية بعد أن حث مستخدمي الإنترنت، الذين انزعجوا من المقطع المتداول، على اتخاذ إجراء سريع.

تم اعتقال الرجل، ويدعى تمج الدين، وإرساله إلى السجن، كما تم تقديم تقرير ضد المطعم الذي يعمل فيه.

وبعد أن قامت العديد من وسائل الإعلام الهندية بوضع إشارة على مقطع الفيديو لشرطة غازي آباد على "تويتر"، رد فريق الشرطة في غازي أباد: "في القضية المذكورة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال تسجيل قضية ضد المتهم".

ليست هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها مثل هذا الفيديو وينتشر على نطاق واسع. في الآونة الأخيرة، انتشرت سلسلة من الحوادث على الإنترنت، حيث تم القبض على أشخاص وهم يبصقون أثناء صنع خبز الروتي في العديد من المطاعم وحتى أثناء طهي الطعام في أماكن الزفاف.

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