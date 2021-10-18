الامارات | آيفون تمنع فيسبوك من تتبع بيانات وصور مستخدمي هواتفها

شكرا لقرائتكم خبر عن آيفون تمنع فيسبوك من تتبع بيانات وصور مستخدمي هواتفها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت شركة آبل استخدام أدوات جديدة للتحكم في خصوصية المستخدمين ومنع الشركات من تتبعهم، وفي مقدمتها شركة "فيسبوك".

وتستطيع عندما يسألك فيسبوك عن تتبع معلوماتك وجمعها أن تمنعه من الوصول إلى المعلومات تمامًا.

وذلك ما جعل شركة فيسبوك تتحدث كثيرًا عن سياسات آبل وكيف أثرت عليها ماديًا، ولكن لم تتأثر آبل كثيرًا بهذه الادعاءات.

وعندما تلتقط صورة من كاميرا آيفون، فإن آبل تقوم بتخزين بيانات الصور الخاصة بك، وتشمل هذه البيانات معلومات عن الموقع الذي التقطت فيه الصورة ونوع الكاميرا والتوقيت في اليوم.

وإذا قمت برفع الصورة إلى خوادم فيسبوك أو إنستغرام، فإن المنصات تقوم بحذف هذه البيانات حتى تزيد من أمنك.

وذلك لأنها إن تركت البيانات، فإن أي شخص يستطيع الوصول إلى هذه البيانات ومعرفة مكانك بسهولة كبيرة.

ولكن لا تتخلص فيسبوك من هذه البيانات تمامًا، حيث تقوم هي فقط بحذفها من صورتك وتخزينها في مكان آخر لتستخدمها في توجيه الإعلانات المخصصة لك.

ولم تكن آبل توفر طريقة مباشرة لحذف هذه البيانات من الصور التي تقوم برفعها على المنصة.

وكنت تحتاج لإغلاق حفظ بيانات الصور بشكل كامل عن جميع الصور التي تلتقطها من الهاتف. ولكن مع تحديث iOS 15، فإنك تستطيع إزالة هذه البيانات عن صورة بعينها بدلًا من إزالتها من جميع الصور.

وتستطيع ذلك عبر التوجه إلى ألبوم الصور الخاص بك ومن ثم الضغط على علامة i الموجودة في الشريط السفلي.

وبعد ذلك تستطيع حذف البيانات التي ترغب بها أو تعديلها إلى مكان من اختيارك إذا كنت تفضل ذلك.

وينطبق هذا الأمر على جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي سواءً كانت منصات دردشة سريعة أو مثل تويتر وغيرها.

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