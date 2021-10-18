الارشيف / لايف ستايل

حيلة مفاجئة لإعادة البيتزا كما كانت.. ضعي قليلا من المياه «فيديو»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البيتزا

عادة ما يجرى تناول البيتزا وهي ساخنة، لكن مع تركها حتى تصبح باردة، كيف يمكن إعادتها من جديد، خاصة أن وضعها في الميكروويف ليس الحل المثالي؛ إذ أنه يفسدها وتصبح أرضية البيتزا باردة كما هي، كما أن الفرن يجعل الجبن مقرمشًا جدًا.

وعرضت وكالة «سبوتينك» الروسية، فيديو لطاهية منزلية من ولاية نيوجيرسي، تدعى تارا، عبر حسابها على تطبيق «تيك توك»، تحدثت خلاله عن طريقة صحيحة لتسخين البيتزا، وإعادة طعهما الأصلي كما كان في جودة عالية. 

تعرف على أفضل طريقة لتسخين البيتزا

وذكرت «تارا» أن أفضل طريقة لتسخين البيتزا هي وضعها في مقلاة، مع القليل من الماء، ورغم أن الشائع أن الماء يجعل قاعدة البيتزا إسفنجية، لكن في الحقيقة أنه سيجعل الجبن فوقها لزجًا ولذيذا تمامًا كما كانت.

0c171b7309.jpg

وأوضحت الطاهية المنزلية أن كل المطلوب وضع مثلث البيتزا في المقلاة على النار، مع صب القليل من الماء حوله وتغطيتها لمدة دقيقة واحدة، وسوف تحصلي على النتيجة الرائعة.

@aldentediva

Dont knock it till you try it #pizza #cookinghack #leftovers #lunchtimeBezos I - Bo Burnham

طريقة «تارا» تثير إعجاب المتابعين

وحصل مقطع فيديو الطاهية المنزلية «تارا» على 2.6 مليون مشاهدة، وأكثر من 150 ألف إعجاب، وأثارت الطريقة إعجاب الكثيرين؛ إذ جاءت بعض التعليقات «اعتراف: أفضل تناولها بهذه الطريقة»، وآخر «ما زلت أشعر بالدهشة من كمية الأشياء التي كشفها لي تيك توك أنني أخطأت طوال حياتي».

ومن ضمن التعليقات أيضا: «هذه هي الطريقة الوحيدة للقيام بذلك!» و«من الآن فصاعدا لن ألقي أي مثلثات بيتزا متبقية في سلة المهملات».

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا