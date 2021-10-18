حيلة مفاجئة لإعادة البيتزا كما كانت.. ضعي قليلا من المياه «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عادة ما يجرى تناول البيتزا وهي ساخنة، لكن مع تركها حتى تصبح باردة، كيف يمكن إعادتها من جديد، خاصة أن وضعها في الميكروويف ليس الحل المثالي؛ إذ أنه يفسدها وتصبح أرضية البيتزا باردة كما هي، كما أن الفرن يجعل الجبن مقرمشًا جدًا.

وعرضت وكالة «سبوتينك» الروسية، فيديو لطاهية منزلية من ولاية نيوجيرسي، تدعى تارا، عبر حسابها على تطبيق «تيك توك»، تحدثت خلاله عن طريقة صحيحة لتسخين البيتزا، وإعادة طعهما الأصلي كما كان في جودة عالية.

تعرف على أفضل طريقة لتسخين البيتزا

وذكرت «تارا» أن أفضل طريقة لتسخين البيتزا هي وضعها في مقلاة، مع القليل من الماء، ورغم أن الشائع أن الماء يجعل قاعدة البيتزا إسفنجية، لكن في الحقيقة أنه سيجعل الجبن فوقها لزجًا ولذيذا تمامًا كما كانت.

وأوضحت الطاهية المنزلية أن كل المطلوب وضع مثلث البيتزا في المقلاة على النار، مع صب القليل من الماء حوله وتغطيتها لمدة دقيقة واحدة، وسوف تحصلي على النتيجة الرائعة.

@aldentediva Dont knock it till you try it #pizza #cookinghack #leftovers #lunchtimeBezos I - Bo Burnham

طريقة «تارا» تثير إعجاب المتابعين

وحصل مقطع فيديو الطاهية المنزلية «تارا» على 2.6 مليون مشاهدة، وأكثر من 150 ألف إعجاب، وأثارت الطريقة إعجاب الكثيرين؛ إذ جاءت بعض التعليقات «اعتراف: أفضل تناولها بهذه الطريقة»، وآخر «ما زلت أشعر بالدهشة من كمية الأشياء التي كشفها لي تيك توك أنني أخطأت طوال حياتي».

ومن ضمن التعليقات أيضا: «هذه هي الطريقة الوحيدة للقيام بذلك!» و«من الآن فصاعدا لن ألقي أي مثلثات بيتزا متبقية في سلة المهملات».