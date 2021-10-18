حضري أم علي بأكثر من وصفة مختلفة.. بالشيكولاتة أو القرفة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل أم علي، من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة، إذ أنها من أكثر الحلويات التي يتميز بها المطبخ المصري.

مقادير عمل أم علي

عجينة أم على مخبوزة

سكر ابيض

جوزة الطيب

تمر مقطع

فانيليا

لبن

فسدق مجروش

حبهان مطحون

قشطة بلدى

كريمة

قرفة

طريقة عمل أم علي

ارفعي اللبن والكريمة على النار حتى يصبح الخليط ساخنًا

ضيفى إليه السكر والفانيليا والقرفة وجوزة الطيب والحبهان

ضعي العجينة في قالب الفرن مع الفستق والتمر ورشة سكر والقشطة

ضيفي إليه السائل الساخن ثم تدخل الفرن حتى تنضج تمامًا وتقدم دافئة بالهنا.

أم علي بالقرفة والشيكولاتة

بينما عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة مختلفة أيضًا لتحضير أم علي، إذ ضافت عليها القرفة والشوكولاتة، وذلك من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير أم علي بالقرفة والشيكولاتة

نصف كيلو رقاق

2 كوب لبن

ملعقة كبيرة سمنة

نصف كوب سكر

2 ملعقة كبيرة قشطة بلدى

ملعقة كبيرة قرفة ناعمة

شيكولاتة مبشورة

طريقة عمل أم علي بالقرفة والشيكولاتة

يخلط اللبن والسكر على النار ثم يضاف السمنة والقشطة ويقلب الخليط

يرص قطع الرقاق فى بايركس مدهون بالسمنة ثم يضاف سكر وقرفة ثم يضاف خليط اللبن

توضع فى الفرن حتى يحمر الوجه

تضاف الشيكولاتة المبشورة على الوجه وهى ساخنة وتقدم

أم علي بكريمة الشيكولاتة

وقدمت الشيف رانيا الجزار طريقة عمل أم علي بكريمة الشيكولاتة، وذلك من خلال برنامجها «نص مشكل» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير أم علي بكريمة الشيكولاتة

باف بستري شرائح مخبوزة

كريمة شيكولاتة بالبندق

لتر لبن

سكر حسب الرغبة

مكسرات مشكلة

نصف كوب زبيب

نصف كوب جوز هند

قشطة بلدي

طريقة عمل أم علي بكريمة الشيكولاتة

تفرد طبقة من الباف بسترى فى طاجن ثم تضاف كريمة الشيكولاتة بالبندق والمكسرات والزبيب وجوز الهند

يسخن اللبن ويذاب به السكر ثم يضاف القشطة ويضاف خليط اللبن للطاجن

توضع طبقة أخرى من الباف بسترى والشيكولاتة والمكسرات ثم يضاف اللبن

توضع فى الفرن حتى تمام النضج ثم تزين بكريمة الشيكولاتة بالبندق والفستق وتقدم