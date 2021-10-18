الامارات | أردني يعتدي على زميلته في العمل بسكين .. ويترك لها 400 غرزة في وجهها ! ... فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن أردني يعتدي على زميلته في العمل بسكين .. ويترك لها 400 غرزة في وجهها ! ... فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر مقطع فيديو التفاصيل المرعبة لإعتداء تعرضت له فتاة اردنية من قبل زميل لها في العمل، حيث مزق وجهها باستخدام سكين حادة (مِشرط).

وفي تفاصيل الجريمة التي روتها الفتاة المجني عليها لـ "العربية.نت" أن نظام العمل في الشركة التي يعمل بها كل من المجرم والضحية يقوم على مبدأ المناوبات (الشفتات) على مدار 24 ساعة، يكون عمل الموظفات فيها خلال الفترة الصباحية، في حين يكون بداية دوام الشباب الموظفين في الفترة المسائية والليلية.

و في يوم وقوع الجريمة، وصلت الضحية إلى مقر الشركة لاستلام الشفت في تمام الساعة السابعة صباحا، و وجدت المجرم الذي كان من المفترض أن تستلم منه العمل، ما يزال مواصلا عمله، فتوجهت إلى المسؤولة واخبرتها أنه ما يزال يعمل، وأنها ستنتظر في مكتب آخر لحين انتهائه من عمله.

وبالفعل توجهت الضحية إلى المكتب الآخر، فلحق بها المعتدي، ودار بينهما حديث حول العمل ومهام كل منهما، لتدخل المسؤولة إلى ذات المكتب المتواجدين فيه على وقع اصواتهما، فبادرت للإتصال عبر تقنية الفيديو مباشرة مع مدير الشركة المتواجد في أمريكا، ما استفز الشاب الذي قام فورا

بالاعتداء على ضحيته بسلاحه الأبيض، من خلال تمزيق وجهها، مسببا لها عاهة دائمة، بعدما ترك في وجهها 400 غرزة، وليغادر مقر الشركة وكأن شيئا لم يكن، متجها إلى المركز الأمني لتسليم نفسه.

وطالب ذوو الفتاة الضحية بإنزال اشد العقوبة بحق المجرم، لما سببه من ضرر لعائلة بأكملها ومعيشتها وخصوصا أنها ابنتهم الوحيدة، إلى جانب ما تركه من أثر معنوي و سلبي على حياتها وحياة أسرتها بشكل عام.

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