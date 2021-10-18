الامارات | عمرو دياب يشكر الأردنيين على "الحب الساحق" ! .. صور

شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يشكر الأردنيين على "الحب الساحق" ! .. صور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه النجم المصري عمرو دياب شكره للأردن والأردنيين بعد الحفلة التي أحياها مؤخرا في مدينة العقبة وحازت على اهتمام الإعلام بعد العدد اللافت والكبير للحضور.

وقال دياب في تغريدة له عبر تويتر "شكرا للأردن على الليلة المثالية.. حشد رائع وحب ساحق".

ونشر المطرب المصري صورا خلال الحفل الذي حضره الآلاف.

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