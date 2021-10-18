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الامارات | عمرو دياب يشكر الأردنيين على "الحب الساحق" ! .. صور

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه النجم المصري عمرو دياب شكره للأردن والأردنيين بعد الحفلة التي أحياها مؤخرا في مدينة العقبة وحازت على اهتمام الإعلام بعد العدد اللافت والكبير للحضور.

وقال دياب في تغريدة له عبر تويتر "شكرا للأردن على الليلة المثالية.. حشد رائع وحب ساحق".

ونشر المطرب المصري صورا خلال الحفل الذي حضره الآلاف.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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