الامارات | تعرَّف على ثروة ابنة بيل غيتس وكيف التقت بعريسها المصري نائل نصار !

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على ثروة ابنة بيل غيتس وكيف التقت بعريسها المصري نائل نصار ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرف الشابة الأميركية جينيفر غيتس، البالغة من العمر 25 عاما، بأنها ابنة الملياردير بيل غيتس من زوجته السابقة ميليندا، كما أنها مهووسة بعالم الخيول.

وتتحدث وسائل الإعلام، هذه الأيام، بإسهاب عن جينيفر، بعد حفل زواجها ( الذي أقيم قبل يومين ) من الشاب المصري نائل نصار، البالغ من العمر 30 عاما.

ووفق ما ذكر موقع "سيليبريتي نت وورث"، المتخصص في أخبار المشاهير وأغنياء العالم، فإن صافي ثروة جينيفر يبلغ 20 مليون دولار.

كما أنه من المقرر أن ترث الابنة الكبرى للملياردير بيل، جزءا من ثروة والدها.

وفي عام 2017، أعلن غيتس أن كل أطفاله الثلاثة، جينيفر وفيبي وروري، سيحصلون على 10 ملايين دولار لكل منهم، فيما ستذهب باقي أمواله إلى مؤسسة العائلة.

إلا أنه بعد طلاق بيل وميليندا في أغسطس 2021، يرجح خبراء أن يشهد ميراث الأبناء بعض التغييرات.

يشار إلى أن جينيفر غيتس من مواليد 26 أبريل 1996، وتوصف بـ"الفارسة البارعة"، حيث بدأت ركوب الخيل وعمرها لا يتجاوز 6 سنوات.

وتخرجت جينيفر من جامعة ستانفورد العريقة عام 2018 في علم الأحياء البشري، وأخذت إجازة لمدة عام قبل أن تقرر الالتحاق بكلية الطب.

وأثارت قصة المصري نائل وجينيفر كاثرين ابنة الملياردير الأمريكي بيل غيتس، اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب، خاصة المصريين الذين تساءلوا: من هو الفارس المصري الذي خطف قلب ابنة غيتس ؟

بدأت علاقة جينيفر ونائل في مطلع يناير في عام 2017. ويتقاسم الحبيبان العديد من الهوايات، أهمها الولع بالخيول وسباقات الفروسية. كما أن كليهما تخرج من جامعة ستانفورد العريقة.

ونائل نصار شاب ينحدر من أسرة مصرية مسلمة كانت تعيش في الكويت، ثم سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية واستقرت في مدينة شيكاغو، و يتحدث الفرنسية والإنجليزية بطلاقة إلى جانب العربية.

ورغم أن نائل مولود في ولاية شيكاغو الأمريكية عام 1991، لكنه ترعرع في الكويت بعد أن قرر والداه الاستقرار فيها في التسعينيات، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذي بيبول" الأمريكية.

وفي عمر الخامسة أظهر نائل شغفا كبيرا بركوب الخيل وأصبح فارسا ماهرا في قفز الحواجز في سن العاشرة.

وتعبيرا عن فخره بأصوله، شارك في العديد من المسابقات باسم مصر، وحصد المركز الأول في بطولة العالم لألعاب الفروسية عامي 2014 و2017.

كما فاز في عام 2013 بجائزة ضخمة بلغت قيمتها مليون دولار، فضلا عن فوزه بالمركز الأول في بطولة "ويلينغتون" في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن هنا تعرف على ابنة الملياردير الأمريكي التي رأت فيه فارس أحلامها، فنشأت صداقة بينهما امتدت لسنوات قبل أن تتحول إلى قصة حب وتتوج بطلب الزواج.

وفي فبراير 2017، احتلت قصة الشابين عناوين الأخبار، بسبب الصور التي كانا يشاركانها عبر مواقع التواصل لزياراتهما المختلفة لمواقع سياحية عبر العالم، من بينها الأهرامات المصرية .

وبحسب " بي بي سي" لا يعرف حجم الثروة التي يمتلكها نائل، بخلاف الجوائز المالية التي حصل عليها من خلال مسابقات الفروسية.

لكن بعض الصحف الأمريكية قدرت ثروته بنحو 75 مليون دولار، وهي نتاج شراكته في مؤسسة CWD المتخصصة في مجال الفروسية، إضافة لثروة أسرته.

كذلك يمتلك الشاب المصري مجموعة إسطبلات تضم سلالات من أعرق الخيول.

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