بعد ظهورهما بمهرجان الجونة.. من هي «سحر» خطيبة المطرب «مساري».. بتحب الكورة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظهر المطرب الكندي اللبناني «مساري»، بصحبة خطيبته «سحر جولستاني»، على «ريد كاربت» مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الخامسة، والمقام حاليًا على أرض مدينة الجونة السياحية بالغردقة.

وحرص النجم اللبناني على التقاط بعض الصور خلال اليوم الرابع من المهرجان، وظهر وهو يقبل خطيبته سحر جولستاني التي تألقت بفستان أسود اللون، وتميزت بإطلالة فخمة ومميزة، بينما ظهر «مساري» ببدلة سوداء اللون.

كان «مساري»، قد ظهر صحبة خطيبته في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، قبل أيام، حيث ترافقه في العديد من المناسبات الفنية والاجتماعية منذ إعلان خطبتهما في فبراير الماضي، وظهرت معه أثناء كواليس تصوير أغنيته «Be Mine»، في لوس أنجلوس، وبمشاركة سحر جوليستاني التي فاجأها وتقدّم بطلب الزواج منها خلال التصوير بعد قصة حب استمرت 9 سنوات.

وفي لقاء إعلامي سابق، أكد «مساري»، أنه كتب كلمات الأغنية التي أعلن خلال تصويرها خطبته، قائلا إنها عبرت عن مشاعره تجاه سحر جولستاني، معبرًا عن سعادته تجاه الخطوة المفاجئة التي اتخذها خلال تصوير الأغنية.

وعن خطيبته قال الفنان اللبناني، إنه وجد فيها نصفه الآخر وأراد أن تكون هذه اللحظة فريدة ومميزة ليشاركها مع الناس وينتقل من خلالها إلى الفصل الثاني من حياته العاطفية، وكان هذا السيناريو بوجود الكاميرات التي التقطت هذه اللحظات العفوية بينهما بحسب موقع «et بالعربي».

ويرصد هن أبرز المعلومات عن سحر جوليستاني خطيبة النجم الكندي اللبناني مساري:

ـ تدعى سحر جولستاني وهي كندية من أصل عربي.

ـ تهوى لعبة كرة القدم وتتابع مبارياتها وأخبارها باهتمام.

ـ تعمل في مجال الفاشون وهي عارضة أزياء وبلوجر، وتمتلك بعض الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ـ ترافق خطيبها النجم العالمي مساري في جميع رحلاته وكان آخرها مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الخامسة.

ـ وثقت العديد من رحلاتها مع خطيبها أبرزها خلال حفلاته في لبنان.

ـ طلب مساري يدها للزواج في كواليس تصوير أغنية «Be Mine».