«بشرى» عن فساتين الفنانات بمهرجان الجونة: «بذلوا مجهود كبير» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

طلت الفنانة بشرى رئيس العمليات لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، في جلسة بث مباشر على صفحة «الوطن»، تحدثت فيها عن تفاصيل جديدة تخص المهرجان في نسخته الخامسة والمقام حاليًا في مدينة الجونة السياحية.

وأكدت الفنانة بشرى، أنه توجد سمة عامة للفساتين التي ظهرت بها النجمات بمهرجان الجونة السينمائي في نسخته الخامسة، موضحة أنها مجرد اختيارات فردية ومن الصعب وصفها بأنها عامة، مضيفة أن الفنانات بذلن مجهودا كبيرا للظهور بشكل لائق.

وعبرت «بشرى»، خلال جلسة بث مباشر أجرتها معها «الوطن»، من مكان إقامة مهرجان الجونة السينمائي 2021، عن إعجابها بإطلالات بعض النجمات من ضمنهن روجينا وبسمة ومي سليم والفنانة يسرا التي تألقت بفستانها الأحمر، وغيرهن من الفنانات اللواتي ظهرن بإطلالات متنوعة ومميزة.

وأشارت إلى أن عدد الأفلام المصرية، المشاركة بلغ 7 أفلام على غير العادة في المهرجان، ومن ضمنهم فيلم «ريش» الذي حصد جائزة في مهرجان كان السينمائي، مؤكدة أنه فيلم مختلف ومميز، وحرص عدد كبير من المشاركين في المهرجان على حضوره.

وتحدثت الفنانة بشرى عن إحدى المبادرات التي يشهدها مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الخامسة للفتيات، وهي مبادرة نسائية بعنوان «الاستثمار في الفتيات»، «investing in girls in egypt» قائلة: «المبادرة بتستهدف ازاي نستثمر في الفتيات المصريات وازاي نعمل تغيير في إننا نقوي البنات».

وتألقت الفنانة بشرى بإطلالة متميزة على«ريد كاربت» مهرجان الجونة، بالتزامن مع انطلاقه الخميس الماضي في دورته الخامسة، بمدينة الجونة السياحية، والذي يقام حاليًا بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن ومؤسسي المهرجان المهندس نجيب ساويرس وشقيقه سميح ساويرس.

وظهرت «بشرى»، بفستان من تصميم مختلف مستوحى من نجمة الجونة بحسب ما ذكرته في اللقاء الإعلامي مع زوجها سالم هيكل، الذي ظهر معها على السجادة الحمراء، ويعتبر ذلك أول ظهور لهما كزوجين في مهرجان الجونة، بعدما فاجأها في المهرجان بالدورة السابقة بخطبتها وسط الحضور وأصدقائها من الوسط الفني، خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.