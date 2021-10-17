الجدل يلاحق إنجي كيوان بإطلالة الجونة وعلاقتها بعمرو دياب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لفتت عارضة الأزياء إنجي كيوان الأنظار إليها، على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، الذي يقام حاليًا، إذ ارتدت إطلالة غريبة أثارت استغراب من حولها.

وظهرت عارضة الأزياء إنجي كيوان، وهي مرتدية فستان قصير مزود بغطاء للرأس مع فتحة كبيرة في الظهر، والتقطت الصور مع عدد من الفنانين منهم الفنان حسن أبو الروس، الذي ارتدى بدلة غريبة للمرة الثانية بعد ظهورها بأخرى في حفل افتتاح المهرجان.

اسم عارضة الأزياء لم يكن جديدًا على الكثيرين، إذ أن اسمها ارتبط قبل فترة، بعدد من الشائعات حول علاقتها بالفنان عمرو دياب، إذ ظهرت معه «موديل» لإعلان العطر الذي حمل اسمه، وبسبب اللقطات الرومانسية التي جمعتهما في الإعلان ظن البعض أن تربطهما علاقة عاطفية، لكن «إنجي» وضحت بعد ذلك أن انتشار الصور لم يكن سوى «بروباجندا» وأن قصة ارتباطها بالهضبة عارية تمامًا عن الصحة.

وفي التقرير التالي يرصد «هن» معلومات عن عارضة الأزياء المصرية إنجي كيوان، التي أثارت الجدل حولها كثيرًا.

من هي إنجي كيوان؟

- إعلامية مصرية ولدت في الإسكندرية ومقيمة في دبي حاليًا.

- تخرجت في الجامعة الأمريكية بدبي.

- أحبت التمثيل من صغرها، واشتهرت بين أفراد أسرتها بلقب «أمينة رزق»، وظلت تقلد الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري.

- متزوجة من إعلامي تعرفت عليه في أبو ظبي، ولديها ابن واحد.

- شاركت في تقديم برنامج «قعدة رجالة» مع خالد سليم ونيكولا معوض وقيس نجيب.

- شاركت في تقديم حفل بطولة العالم للإسكواش للسيدات في مدينة الجونة.

- تألقت الإعلامية إنجي كيوان، أثناء مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائى خلال دورته الرابعة، وظهرت بإطلالة جريئة إذ ارتدت فستانا عاري الظهر، وتعرضت وقتها للانتقادات في وقت سابق، بعدما ارتدت بدلة ذهبية لامعة، تكونت من جاكيت دون توب أو غيره وبنطلون لامع.

- خضعت لجلسة تصوير، وهي تمثل المنتخب المصري، أثناء مشاركته في بطولة كأس العالم 2018 للمرة الثالثة.

- أوضحت في تعليق سابق من خلال مداخلتها مع برنامج «et» بالعربي، عن موقف زوجها من شائعات ارتباطها بالفنان عمرو دياب: «هو عارفني وعارف أنا إيه وعلاقتنا إيه، احنا قبل ما نعمل البروباجندا دي كان عارف إن ده ممكن يحصل وإن ممكن يبقى فيه انتقادات واشاعات وإحنا كعيلة كنا مستعدين إننا نخوض المعركة دي».