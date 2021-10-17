أشارت بها مرتين.. سر إشارة زينب غريب في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب وتصوير - علاء أحمد

ظهرت الفنانة زينب غريب على السجادة الحمراء اليوم الثالث والرابع من أيام المهرجان في إطلالتين هادئتين، على عكس ما كانت تظهر به أثناء مشاركتها السابقة بالمهرجان.

وأشارت غريب بحركة بيديها أثارت تساؤلات المصورين، وعند سؤالها قالت أنها تشير بها لأن هذه الحركة لها معنى في اللغة الكورية.

وتشير الحركة أنها تعني "الحب" باللغة الكورية على حد قول زينب.

وعلى السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

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