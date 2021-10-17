بسبب الفساتين.. مواقف محرجة للفنانات في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير- علاء أحمد

مواقف محرجة يتعرض لها بعض الفنانين على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، إلى جانب تألق إطلالتهن التي يخطفن بها أنظار الجمهور.

وشهد مهرجان الجونة منذ افتتاح دورته الحالية بعض المواقف المحرجة التي تعرضت لها الفنانات، بتعثرهن على السجادة الحمراء، نرصدها على النحو التالي.

-منى زكي

تعرضت الفنانة منى زكي لموقف محرج على السجادة الحمراء، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

جاء ذلك بعدما كادت أن تسقط بسبب تجمع قماش فستانها أسفل قدميها، ما جعل أحد المنظمين يساعدها ويعيد تنسيق الفستان بشكل لا يجعل هناك صعوبة في سيرها على السجادة الحمراء.

وكانت تألقت الفنانة منى زكي بإطلالة مميزة، حيث ارتدت منى فستانا أسود بقصة السمكة، وبأوف شولدر باللون البينك الفاتح، وبه فتحة حرف الـv من عند الصدر، ونسق معها كلاتش باللون الأسود.

-لبلبة

تألقت الفنانة لبلبة بفستان أنيق باللون الذهبي اللامع ومزود بذيل طويل بعض الشيء، ولكنها تعرضت للسقوط أيضا على المسرح بعد تكريم الفنان الراحل سمير غانم واستعراضها جزءا من أعماله مع الحضور على المسرح.

-ليلى علوي

وتعرضت أيضًا الفنانة ليلى علوي لموقف محرج بحفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، إذ وخلال ظهورها على السجادة الحمراء خلف الفنانة دينا الشربيني والفنان حسن أبو الروس والإعلامية إنجي علي، كادت أن تسقط، إلا أن مساعديها أنقذوا الموقف، وأمسكوا بها سريعاً.

وأطلت ليلى علوي في المهرجان مرتدية فستاناً طويلاً باللون الفضي، يتميز بأكمام طويلة وواسعة، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين.

وكان مهرجان الجونة السينمائي، أضاء شمعة ميلاده الخامسة الخميس الماضي، بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

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