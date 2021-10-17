رسمة فطوطة وزر تشغيل.. إطلالات الرجال في رابع أيام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

استطاع العديد من نجوم الفن خطف الأنظار، خلال اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وظهر المشاهير الرجال بإطلالات غير تقليدية وجذابة، نستعرضها لكم في هذا التقرير.

- خالد سليم:

طل الفنان خالد سليم بإطلالة أنيقة، فارتدى قميص باللون الأسود، ونسق أسفله بنطلون وحذاء بنفس اللون، وارتدى إكسسورات مكونة من سلسلة، وساعة يد.

- أحمد مجدي:

ارتدي الفنان أحمد مجدي بدلة باللون الأزرق الزهري، مزودة بزر تشغيل مثل حكاية لعبة، ونسق أسفلها قميص وحذاء باللون الأسود.

- محمود الليثي:

ظهر الفنان محمود الليثي ببدلة بمزيج من اللوني الأبيض والأسود، وجاء الجاكيت مرسوما عليه صورة الشخصية الشهيرة "فطوطة" ، مدونا عليها عبارة "ستظل في قلوبنا".

- نيكولا معوض:

طل الفنان نيكولا معوض بإطلالة غير تقليدية، فارتدى فيست وبنطلون مخطط بالأبيض والأسود، ونسق أسفله قميص وحذاء باللون الأبيض.

- أحمد داود:

ارتدى الفنان أحمد داود بليزر باللون الرصاصي، ونسق أسفله تيشرت وبنطلون وحذاء باللون الأسود.

- جمال سليمان:

ظهر الفنان جمال مرتديًا جاكيت باللون الكحلي، ونسق معه قميص باللون الأبيض.

- محمد فراج:

ارتدى الفنان محمد فراج بدلة كلاسيكية باللون البيج مزودة بأزرار باللون الأسود، وبنطلون كلاسيك باللون الأسود.

- كريم محمود عبد العزيز:

طل الفنان كريم محمود عبد العزيز بإطلالة أنيقة، فارتدى قميص باللون الأسود، ونسق أسفله بنطلون وحذاء بنفس اللون.

- شريف منير:

ظهر الفنان شريف منير مرتديًا جاكيت باللون الأزرق الزهري، ونسق معه قميص باللون الأبيض وبنطلون باللون الرصاصي.

- يوسف الحسيني:

ارتدى الفنان يوسف الحسيني بليزر باللون الأزرق الزهري، ونسق مع الإطلالة تيشرت باللون الأبيض.

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