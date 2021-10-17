بفساتين قصيرة..نجمات الفن بإطلالات ساحرة في رابع أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

نصوير علاء أحمد

تألقت نجمات الفن أثناء حضورهن اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، بمجموعة متنوعة من الفساتين القصيرة بتصاميم عصريه ومختلفة.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز نجمات الفن بفساتين قصيرة خلال حضورهم رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي.

روجينا:

وظهرت الفنانة روجينا مرتدية فستان قصير منفوش، من قماش الستان باللون الفوشيا، بقصة الوان شولدر، وأضفت للإطلالة أناقة بارتداء عقد لامع وقرطين بأذنيها، واعتمدت تسريحة شعر ديل الحصان، بينما من الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا بالألوان الروز.

لبلبلة:

وظهرت الفنانة لبلبة مرتدية فستان أسود لامع قصير بصيحة الثمانينات، ذو أكمام طويلة وبقصة مفتوحة على الصدر، وأضفت للإطلالة أناقة بارتداء قرطين متدليين من أذنيها، وكعادتها اعتمدت تسريحة الشعر القصير، بينما من الناحية الجمالية اختارت مكياجًا قويًا.

سارة عبد الرحمن:

وارتدت سارة فستان قصير فوق الركبة باللون الأحمر بقصة الكب، ونسقت مع الإطلالة حذاء وكلاتش بنفس لون الفستان، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الكعكه، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

زينب غريب:

وظهرت الفنانة زينب غريب مرتدية فستان بسيط قصير بقصة الكت أشبه بفساتين الأطفال، وجاء الفستان جريئًا حيث كان كاشقا لساقيها،

واعتمدت تسريحة الشعر القصير، كما اختارت أن تضع مكياجا بألوان هادئة.

مايان السيد:

وطلت الفنانة مايان السيد بفستان قصير فوق الركبة باللون الأحمر، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة المرفوع لأعلى.

إنجي علاء:

طلت الإعلامية إنجي علي بفستان قصير باللون الأسود، مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

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