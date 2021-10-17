جلابية صعيدي على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تصوير- علاء أحمد

شهدت الدوره الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي لقطة لأحد صناع وأبطال فيلم "ريش" بالجلابية الصعيدي.

حيث ظهر على السجادة الحمراء بجلابية صعيدي باللون الأسود، وحذاء بنفس اللون.

على السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

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