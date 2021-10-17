فساتين قصيرة ومتنوعة.. 13 إطلالات للنجمات في رابع أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

حرص نجمات الفن على الظهور بمظهر أنيق وجذاب على السجادة الحمراء خلال حضورهن فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز الإطلالات في اليوم الرابع من المهرجان.

إنجي وجدان:

ارتدت الفنانة إنجي وجدان فستان كت باللون الأصفر، ومكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى، ونسقت مع إطلالته حذاء باللون الأسود.

إنجي علاء:

طلت الإعلامية إنجي علي بفستان قصير باللون الأسود، مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

بشرى:

ظهرت الفنانة بشرى مرتدية فستان أبيض يحمل تصميمًا قريبًا من الصيحة الفرعونية، مكشوفًا من الاكتاف وتوسطه تطريزات ذهبية على منطقة الوسط والصدر، واعتمدت بشرى تسريحة شعر انسيابية، فاختارت أن تتركه منسدلًا على ظهرها، كما اختارات مكياجًا ألوانه تتماشى مع الإطلالة.

نسرين طافش:

وطلت نسرين بفستان طويل كت باللون الأحمر، متعدد الأدوار ومزود بحزام باللون الأحمر عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الذهبي.

مايان السيد:

وطلت الفنانة مايان السيد بفستان قصير فوق الركبة باللون الأحمر، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة المرفوع لأعلى.

رانيا يوسف:

وارتدت الفنانة رانيا يوسف فستان كت باللون الأسود منفوش من أسفل، نسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود وحذاء باللون الفضي، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

زينب غريب:

وظهرت الفنانة زينب غريب مرتدية فستان بسيط قصير بقصة الكت أشبه بفساتين الأطفال، وجاء الفستان جريئًا حيث كان كاشقا لساقيها،

واعتمدت تسريحة الشعر القصير، كما اختارت أن تضع مكياجا بألوان هادئة.

سارة عبد الرحمن:

وارتدت سارة فستان قصير فوق الركبة باللون الأحمر بقصة الكب، ونسقت مع الإطلالة حذاء وكلاتش بنفس لون الفستان، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الكعكه، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

تارا عماد:

تألقت الفنانة تارا عماد بإطلالة مختلفة على السجادة الحمراء، مرتدية جيب فوق الركبة، وتوب باللون الأزرق الغامق مزود بجيوب عند الصدر، كما اعتمدت تسريحة الشعر الملموم والمرفوع، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود.

علا رشدي:

وارتدت الفنانة علا رشدي جامبسوت كت باللون البينك، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون البينك وحذاء باللون الأبيض، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

ثراء جبيل:

وتألقت الفنانة ثراء جبيل بفستان باللون الأسود مزود بأكمام طويلة وبفتحة ساق جريئة، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي.

لبلبلة:

وظهرت الفنانة لبلبة مرتدية فستان أسود لامع قصير بصيحة الثمانينات، ذو أكمام طويلة وبقصة مفتوحة على الصدر، وأضفت للإطلالة أناقة بارتداء قرطين متدليين من أذنيها، وكعادتها اعتمدت تسريحة الشعر القصير، بينما من الناحية الجمالية اختارت مكياجًا قويًا.

روجينا:

وظهرت الفنانة روجينا مرتدية فستان قصير منفوش، من قماش الستان باللون الفوشيا، بقصة الوان شولدر، وأضفت للإطلالة أناقة بارتداء عقد لامع وقرطين بأذنيها، واعتمدت تسريحة شعر ديل الحصان، بينما من الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا بالألوان الروز.

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