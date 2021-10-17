بإطلالة شقية وكلاسيكية.. بسنت شوقي وشقيقتها تخطفان الأنظار في الجونة.. من الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير- علاء أحمد

تتنافس النجمات على خطف الأنظار خلال مشاركتهن على السجادة الحمراء بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالات مميزة.

والتقطت عدسات "الخليج 365" إطلالات جديدة للفنانة بسنت شوقي وشقيقتها في رابع أيام المهرجان على السجادة الحمراء.

تألقت الفنانة بسنت شوقي بإطلالة كلاسيكية ناعمة، حيث ظهرت بجمبسوت فضفاضة باللون الأسود، مزودة بأكمام طويلة ومفتوحة، وبقصة حرف v على الصدر.

وزينت الإطلالة بمجوهرات أنيقة تبرز جمال الإطلالة، كما اعتمدت تسريحة الشعر المرفوع ذيل الحصان، بينما من الناحية الجمالية اعتمدت مكياج أبرز ملامح وجهها.

وتألقت الفنانة الشابة داليا شوقي شقيقة الفنانة بسنت شوقي، على السجادة الحمراء، حيث ظهرت بإطلالة شقية.

وارتدت داليا فستان جريء بقصة اوف شولدر المفتوح على منطقة الصدر، وبصيحة الفستان القصير أعلى الركبة، وزينت الإطلالة بارتداء مجوهرات مميزة أبرزت جمال الإطلالة.

كان مهرجان الجونة السينمائي، أضاء شمعة ميلاده الخامسة الخميس الماضي، بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.