بفستان فوشيا.. روجينا وابنتها بإطلالات جذابة في رابع أيام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة روجينا إلى جانب ابنتها على "ريد كاربت" اليوم الرابع من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة ملفتة.

وظهرت روجينا مرتدية فستان قصير منفوش، من قماش الستان باللون الفوشيا، بقصة الوان شولدر، وأضفت للإطلالة أناقة بارتداء عقد لامع وقرطين بأذنيها.

واعتمدت تسريحة شعر ديل الحصان، بينما من الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا بالألوان الروز.

أما ابنتها ظهرت بفستان أنثوي ناعم من اللون النبيتي، بأكمام طويلة.

كان مهرجان الجونة السينمائي، أضاء شمعة ميلاده الخامسة الخميس الماضي، بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

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